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Doğu Karadeniz'de sağanak etkili oluyor
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Doğu Karadeniz'de sağanak etkili oluyor

DOĞU Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan sağanak nedeniyle Trabzon'un Yomra ilçesinde Özdil-Oymalı grup yolu heyelan sonucu ulaşıma kapandı, Rize'de ise Karadeniz Sahil Yolu göle döndü.

Doğu Karadeniz'de sağanak etkili oluyor
08.07.2020 17:18 | Son Güncelleme: 08.07.2020 17:22

DOĞU Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan sağanak nedeniyle Trabzon'un Yomra ilçesinde Özdil-Oymalı grup yolu heyelan sonucu ulaşıma kapandı, Rize'de ise Karadeniz Sahil Yolu göle döndü.

Trabzon'un Yomra ilçesinde, sağanak nedeniyle bazı derelerin su seviyesi yükseldi, taşkın riski oluştu. Özdil-Oymalı grup yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri kapalı grup yolunu ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Sürmene ilçesinde sağanak nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu göle döndü, sürücüler araçları ile güçlükle ilerledi.  

Rize'de etkili olan sağanak nedeniyle Güneysu, Derepazarı ve İyidere ilçelerinde yollarda su birikintileri oluştu.   SEL VE HEYELAN UYARISI VAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Trabzon, Giresun, Ordu, Rize ve Artvin'de yerel olarak kuvvetli, şiddetli sağanak ile gök gürültülü sağanak görüleceği uyarısında bulunarak sel, heyelan ve su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.


Kaynak: DHA

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