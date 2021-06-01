Doğu Karadeniz'de sağanak, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da fırtına bekleniyor
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Doğu Karadeniz'de sağanak, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da fırtına bekleniyor

Doğu Karadeniz'de sağanak, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da fırtına bekleniyor
Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya - Haberler | Ekonomi

Doğu Karadeniz'de yarın sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda fırtına öngörülüyor.

Doğu Karadeniz'de yarın sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda fırtına öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleri, Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli (30-60 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.???????

Fırtına uyarısı

Rüzgarın, yarın Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 kilometre/saat), Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli fırtına (60-80 kilometre/saat) şeklinde esmesi tahmin ediliyor.

Bu kapsamda ağaç, direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya

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