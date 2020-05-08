Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağış uyarısı

Hava sıcaklığında düşüşün yaşandığı Doğu Karadeniz Bölgesinde 4 ilde kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulunuldu.

Hava sıcaklığında düşüşün yaşandığı Doğu Karadeniz Bölgesinde 4 ilde kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz Bölgesi genelinde hava çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bayburt, Trabzon, Giresun ve Gümüşhane çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının mevsim normalleri altında seyredeceği bölgede rüzgar güney ve kuzey yönlerden orta zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

Uyarılar:

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre; Trabzon, Giresun, Bayburt ve Gümüşhane çevrelerinde görülecek olan sağanak yağışların kuvvetli (25-50 kg/m2) olması beklendiğinde sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. - BAYBURT

Kaynak: İHA