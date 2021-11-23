Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağış uyarısı

GİRESUN (AA) - Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bu gece saatlerinden itibaren Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli, Rize ve Artvin'in kuzey kesimlerinde yer yer çok kuvvetli sağanak beklendiği vurgulandı.

Açıklamada, ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan ve yüksek kesimlerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kuvvetli yağışın, yarın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

AA / Tuğba Yardımcı - Son Dakika Haberleri

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