Doğu Karadeniz'de kuvvetli fırtına uyarısı

Doğu Karadeniz'de kuvvetli fırtına beklendiği bildirildi.

Doğu Karadeniz'de kuvvetli fırtına beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bu gece saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatı, yer yer de kuzeybatı yönlerden 7 ila 9 kuvvetinde fırtınanın etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Kuvvetli fırtınanın yarın sabah saatlerine kadar etkisini sürdüreceğine dikkat çekilen açıklamada, başta denizci ve balıkçılar olmak üzere dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı