Doğu Karadeniz'de Kurulan Şirket Sayısı Yüzde 20 Arttı

Karadeniz Bölgesi'nde 2017 yılında kurulan şirket sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 20 artışla bin 43'e ulaştı.

AA muhabirinin TOBB verilerinden derlediği bilgilere göre, 2017 yılında Trabzon'da 445, Ordu'da 238, Rize'de 107, Giresun'da 136, Gümüşhane'de 31, Bayburt'ta 22 ve Artvin'de 64 olmak üzere toplam bin 43 şirket kuruldu. Önceki yıl 866 şirketin kurulduğu bölgede, bu alandaki artış oranı yüzde 20 oldu.

Aynı dönemde belirtilen illerde 29 kooperatif ile 652 gerçek kişi ticari işletmesi faaliyete geçirildi.

Bölge illerinde 2017 yılında 89 şirket ile 28 kooperatif tasfiye edildi, 117 şirket, 49 kooperatif ve 343 gerçek kişi ticari işletmesi ise kapandı.