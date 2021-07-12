Doğu Karadeniz'de konut satışlarında düşüş
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Doğu Karadeniz'de konut satışlarında düşüş

Doğu Karadeniz'de konut satışlarında düşüş
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

2021 yılı Haziran ayında Türkiye'de satılan konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,1 azalarak 134 bin 731 olurken, aynı dönemde Doğu Karadeniz'de de yüzde 37 azalarak 3 bin 37 oldu.

2021 yılı Haziran ayında Türkiye'de satılan konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,1 azalarak 134 bin 731 olurken, aynı dönemde Doğu Karadeniz'de de yüzde 37 azalarak 3 bin 37 oldu.

TUİK verilerine göre, 2021 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre iller bazında incelendiğinde konut satışları Artvin'de yüzde 43,1 azalarak 144'e, Ordu'da yüzde 38,5 azalarak 931'e, Rize'de yüzde 38,5 azalarak 303'e, Trabzon'da yüzde 38,4 azalarak 940'a, Giresun'da yüzde 30,6 azalarak 620'ye ve Gümüşhane'de yüzde 30,3 azalarak 99'a geriledi.

Satılan konutlara ait satış şekli verilerinden göre Artvin'de satılan konutların yüzde 25,7'si ipotekli satış olarak gerçekleşti. Satılan konutlardan Ordu'da yüzde 22,3'ü, Giresun'da yüzde 19,2'si, Gümüşhane'de yüzde 18,2'si, Rize'de yüzde 14,5'i ve Trabzon'da yüzde 12,9'u ipotekli satış olarak gerçekleşti. Ayrıca aynı dönemde Türkiye'de satışı yapılan konutların yüzde 29,8'i ilk satış olarak gerçekleşirken, bu oran Gümüşhane'de yüzde 55,6, Giresun'da yüzde 50,6, Rize'de yüzde 49,5, Ordu'da yüzde 46,6, Trabzon'da yüzde 29,1 ve Artvin'de yüzde 27,8 olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde 2021 yılı Haziran ayında yabancılara satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 185,3 oranında artarak 4 bin 748 oldu. 2020 yılı Haziran ayında Trabzon'da yabancılara toplam 8 konut satılırken, bu yılın aynı ayında yüzde 887,5 oranında artarak 79 konut satışı gerçekleşti. Trabzon, bu satış rakamı ile 2021 Haziran ayında yabancılara en fazla konut satışı yapılan 9. il oldu. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika! Konut satışları haziranda %29,1 azalarak 134 bin 731 oldu, yabancılardan en çok konutu Iraklılar aldı
Son dakika! Konut satışları haziranda %29,1 azalarak 134 bin 731 oldu, yabancılardan en çok konutu Iraklılar aldı
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