Doğu Karadeniz'de Konut Satışları Yüzde 39,4 Arttı

Doğu Karadeniz'de ekim 2018'de konut satışları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39,4 arttı.

TÜİK Trabzon Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yılın ekim ayında Türkiye'de satılan konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,2 artarak 146 bin 536 oldu. Aynı dönemde Doğu Karadeniz'de konut satışları yüzde 39,4 artışla 4 bin 141 olarak gerçekleşti.

İller bazında incelendiğinde konut satışları Gümüşhane'de yüzde 100,9 artarak 233'e, Ordu'da yüzde 47,8 artarak bin 199'a, Trabzon'da yüzde 41,3 artarak bin 388'e, Giresun'da yüzde 40,4 artarak 765'e, Rize'de yüzde 11,1 artarak 371'e ve Artvin'de yüzde 1,1 artarak 185'e yükseldi.

Bölge genelinde geçen ay satılan konutların yüzde 5'i ipotekli, yüzde 44,2'si ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.

"Trabzon yabancılara en fazla konut satılan 10. il oldu"

Türkiye genelinde yılın ekim ayında yabancılara satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 134,4 artarak 6 bin 276'a yükseldi.

Trabzon ise Türkiye genelinde yabancılara en fazla konut satışı yapılan 10'uncu il oldu.

Geçen yıl ekim ayında Trabzon'da yabancılara toplam 75 konut satılırken bu rakam, ekim 2018'de yüzde 98,7 artışla 149 olarak gerçekleşti.

Kentte, 2017'nin 10 ayında toplam 838 olan yabancılara konut satışı, bu yılın aynı döneminde yüzde 41,2 artarak bin 183'e yükseldi.