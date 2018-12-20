Doğu Karadeniz'de Konut Satışları Yüzde 24,8 Azaldı

2018 yılı Kasım ayında Türkiye'de satılan konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,0 azalarak 89 bin 626 olarak gerçekleşirken, aynı dönemde konut satışları Doğu Karadeniz'de yüzde 24,8 azalış ile 2 bin 255'e düştü.

TUİK Bölge Müdürlüğü'nden elde edilen bilgiye göre, 2018 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre iller bazında incelendiğinde konut satışları Artvin'de yüzde 36,5 azalarak 106'ya, Rize'de yüzde 33,0 azalarak 205'e, Trabzon'da yüzde 32,6 azalarak 734'e, Ordu'da yüzde 18,2 azalarak 637'e, Giresun'da yüzde 14,6 azalarak 478'e ve Gümüşhane'de yüzde 4,0 azalarak 95'e geriledi.

Artvin'de satılan konutların yüzde 10,4'ü ipotekli satış olarak gerçekleşti. Satılan konutlardan Giresun'da yüzde 8,6'sı, Ordu'da yüzde 8,5'i, Rize'de yüzde 8,3'ü, Trabzon'da yüzde 4,1'i ve Gümüşhane'de yüzde 3,2'si ipotekli satış olarak gerçekleşti. Ayrıca aynı dönemde Bölge genelinde satışı yapılan 2 bin 255 konutun yüzde 49,5'i ilk satış olarak gerçekleşirken bu oran Artvin'de yüzde 63,2, Gümüşhane'de yüzde 61,1, Ordu'da yüzde 57,6, Giresun'da yüzde 48,1, Rize'de yüzde 44,9 ve Trabzon'da yüzde 41,1 olarak gerçekleşti. - TRABZON

Kaynak: İHA