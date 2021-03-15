Doğu Karadeniz'de konut satışları yüzde 23,5 düştü
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Doğu Karadeniz'de konut satışları yüzde 23,5 düştü

15.03.2021 12:02 | Son Güncelleme: 15.03.2021 12:07
Doğu Karadeniz'de konut satışları yüzde 23,5 düştü

2021 yılı Şubat ayında Türkiye'de satılan konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,6 azalarak 81 bin 222 olurken, aynı dönemde Doğu Karadeniz'de de yüzde 23,5 azalarak 2 bin 54 oldu.

2021 yılı Şubat ayında Türkiye'de satılan konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,6 azalarak 81 bin 222 olurken, aynı dönemde Doğu Karadeniz'de de yüzde 23,5 azalarak 2 bin 54 oldu.

TUİK verilerine göre, 2021 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre iller bazında incelendiğinde konut satışları Gümüşhane'de yüzde 46,5 azalarak 53'e, Artvin'de yüzde 42,2 azalarak 108'e, Giresun'da yüzde 27,3 azalarak 363'e, Ordu'da yüzde 21,5 azalarak 649'a, Rize'de yüzde 21,4 azalarak 246'ya ve Trabzon'da yüzde 16,6 azalarak 635'e geriledi.

Konut satış şekillerine göre ise Artvin'de satılan konutların yüzde 28,7'si ipotekli satış olarak gerçekleşti. Satılan konutlardan Giresun'da yüzde 27,0'si, Gümüşhane'de yüzde 24,5'i, Ordu'da yüzde 19,3'ü, Trabzon'da yüzde 12,4'ü ve Rize'de yüzde 11,0'i ipotekli satış olarak gerçekleşti. Ayrıca aynı dönemde Türkiye'de satışı yapılan konutların yüzde 30,5'i ilk satış olarak gerçekleşirken, bu oran Giresun'da yüzde 52,6, Ordu'da yüzde 42,1, Rize'de yüzde 41,9, Gümüşhane'de yüzde 39,6, Artvin'de yüzde 33,3 ve Trabzon'da yüzde 29,6 olarak gerçekleşti.

Öte yandan Türkiye genelinde 2021 yılı Şubat ayında yabancılara satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26 oranında azalarak 2 bin 964 olurken, Doğu Karadeniz Bölge illeri 2021 Şubat ayında yabancılara en fazla konut satışı yapılan ilk 10 il arasına giremedi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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