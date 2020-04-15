Doğu Karadeniz'de konut satışı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,1 düştü Türkiye'de 2020 yılı Mart ayında satılan konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 artarak 108 bin 670 olurken, aynı dönemde Doğu Karadeniz'de de yüzde 10,1 azalarak 2 bin 523 oldu.

Türkiye'de 2020 yılı Mart ayında satılan konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 artarak 108 bin 670 olurken, aynı dönemde Doğu Karadeniz'de de yüzde 10,1 azalarak 2 bin 523 oldu.

TÜİK Trabzon Bölge Müdürlüğü'nün derlediği bilgilere göre, 2020 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre iller bazında incelendiğinde konut satışları Rize'de yüzde 32,4 artarak 278'e, Gümüşhane'de yüzde 31,8 artarak 87'ye, Artvin'de yüzde 9,9 artarak 156'ya yükselirken Giresun'da yüzde 13,0 azalarak 490'a, Ordu'da yüzde 13,6 azalarak 810'a ve Trabzon'da yüzde 20,8 azalarak 702'ye düştü.

2020 Mart ayında satılan konutlara ait satış şekli verilerine göre ise Türkiye'de satılan konutların yüzde 39,9'u ipotekli satış olarak gerçekleşti. Satılan konutlardan Artvin'de yüzde 55,1'i, Giresun'da yüzde 48,4'ü, Gümüşhane'de yüzde 48,3'ü, Ordu'da yüzde 46,2'si, Rize'de yüzde 42,4'ü ve Trabzon'da yüzde 33,3'ü ipotekli satış olarak gerçekleşti. Ayrıca aynı dönemde Türkiye'de satışı yapılan konutların yüzde 31,4'ü ilk satış olarak gerçekleşirken bu oran Ordu'da yüzde 48,6, Artvin'de yüzde 48,1, Giresun'da yüzde 48,0, Rize'de yüzde 43,9, Gümüşhane'de yüzde 41,4 ve Trabzon'da yüzde 31,6 olarak gerçekleşti.

Trabzon 10 il arasına giremedi

Türkiye genelinde 2020 yılı Mart ayında yabancılara satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,0 oranında azalarak 3 bin 36 olurken; Trabzon, 2020 Şubat ayında olduğu gibi 2020 Mart ayında da yabancılara en fazla konut satışı yapılan ilk 10 il arasına giremedi. 10. sırada yer alan Samsun'da yabancılara 2020 Mart ayında 57 konut satıldı. - TRABZON

Kaynak: İHA