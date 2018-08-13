Doğu Karadeniz'de Komutanlar Değişti

Jandarma Genel Komutanlığı mensubu subayların emekliye sevk edilmeleri ve bir üst rütbeye terfi ettirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararA göre Doğu Karadeniz Bölgesinde görev yapan rütbeliler de değişti.

Yayımlanan karar göre Doğu Karadeniz'de yaşanan değişiklikler şöyle;

Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç Bursa İl Jandarma Komutanlığına atanırken, İzmir İl Jandarma Komutanı Hasan Koçyiğit ise Giresun Jandarma Bölge Komutanı olarak atandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Bahtiyar Yılmaz Artvin İl Jandarma Komutanlığına, Adana İl Jandarma Komutanı Yardımcısı Jandarma Albay Abdulkadir Seri Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığına atandı.

Öte yandan, Trabzon İl Jandarma Komutanı Halil Şen Albay rütbesinden Tuğgeneral rütbesine getirildi. - GİRESUN