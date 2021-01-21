Doğu Karadeniz'de kar yağışı etkili oluyor

Doğu Karadeniz'de 3 ilde kar yağışı sebebiyle toplam 411 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Rize'de iki gündür aralıklarla devam eden yağış nedeniyle merkez ve ilçelerde toplam 291 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdare ekipleri, söz konusu yolların açılması için 73 personelle çalışmalarını sürdürüyor. Ovit Dağı ve dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda ise kar kalınlığı 60 santimetrenin üzerine çıktı.

Karayolları ekipleri, Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesinde ve Ayder Yaylası'nda yolun, araç trafiğine açık kalması için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekipleri mahalle aralarındaki yolları ve ana caddelerde temizleme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal