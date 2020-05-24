Doğu Karadeniz'de kar yağışı
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Doğu Karadeniz'de kar yağışı

Doğu Karadeniz'de kar yağışı Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde bugün ve yarın kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

24.05.2020 08:51 | Son Güncelleme: 24.05.2020 08:56

Doğu Karadeniz'de kar yağışı

BAYBURT - Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde bugün ve yarın kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Bayburt'un yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı zemini beyaza bürüdü.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün ve 25 Mayıs Pazartesi günü Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de 1500 metre rakım üzerindeki yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve karın etkili olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, kar yağışı nedeniyle buzlanma, don ve ulaşımda aksama yaşanabileceği vurgulanarak, vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

Öte yandan Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Bayburt - Araklı yolu, Kop Dağı ve Vauk Dağı güzergahındaki yeşillenen yaylalar yağan karla beyaz örtüye büründü.

Doğu Karadeniz'de kar yağışı

Kaynak: İHA

Manşet

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