Doğu Karadeniz'de kar yağışı
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Doğu Karadeniz'de kar yağışı

Bayburt'un yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Doğu Karadeniz'de kar yağışı
24.05.2020 08:43 | Son Güncelleme: 24.05.2020 08:46

Bayburt'un yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün ve 25 Mayıs Pazartesi günü Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de 1500 metre rakım üzerindeki yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve karın etkili olacağının tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, kar yağışı nedeniyle buzlanma, don ve ulaşımda aksama yaşanabileceği vurgulanarak, vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

Öte yandan Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Bayburt-Araklı yolu, Kop Dağı ve Vauk Dağı güzergahındaki yeşillenen yaylalar yağan karla beyaz örtüye büründü. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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