Doğu Karadeniz'de kar özlemi çekenlerin uğrak yeri Sis Dağı Yaylası oldu
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Doğu Karadeniz'de kar özlemi çekenlerin uğrak yeri Sis Dağı Yaylası oldu

04.02.2021 11:55 | Son Güncelleme: 04.02.2021 11:58
Doğu Karadeniz'de kar özlemi çekenlerin uğrak yeri Sis Dağı Yaylası oldu

Trabzon ve Giresun sınırında yer alan 2 bin 180 rakımlı Sis Dağı Yaylası, hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği kıyı şeridindeki vatandaşların kar özlemini giderdiği yerlerin başında geliyor.

Trabzon ve Giresun sınırında yer alan 2 bin 180 rakımlı Sis Dağı Yaylası, hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği kıyı şeridindeki vatandaşların kar özlemini giderdiği yerlerin başında geliyor.

Trabzon'a 100, Şalpazarı ilçesine ise 26 kilometre mesafedeki yayla, son haftalarda etkisini gösteren soğuk ve yağışlı havanın ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Ziyaretçilerini dört mevsim eşsiz doğasıyla karşılayan Sis Dağı Yaylası, karla kaplı tepeleri ve beyaza bürünen çam ağaçlarıyla ziyaretçilerine güzel manzaralar sunmaya devam ediyor.

Kovid-19 salgını sürecindeki sokağa çıkma kısıtlamaları ve alınan tedbirler nedeniyle 2020 yılında sessizliğin hakim olduğu yayla, bugünlerde kara hasret insanlarla hareketlendi.

Doğu Karadeniz'de bu kış hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle kar yağışının etkili olmadığı sahil kesimlerindeki insanlar, bu özlemlerini gidermek için Sis Dağı Yaylası'nı tercih ediyor.

Giresun'un Tirebolu ilçesinden yaylaya gelen Fatih Saka, AA muhabirine, ailesiyle karın tadını çıkarabilmek amacıyla burayı tercih ettiklerini söyledi.

Salgın sürecinde çocukların sıkıldığını ve şehir merkezinde karla oynama fırsatı bulamadıklarını anlatan Saka, "Karla oynamak istediler ve ailece yola çıktık. Yaylanın aşağı bölgelerinde kar olmayınca zirvelere çıkmaya karar verdik ve buraya geldik. Eğlenceli zaman geçirdik. Çocuklarımız da kaydılar, karla oynadılar ve özlemlerini giderdiler." dedi.

Saka, Sis Dağı Yaylası'na ilk kez geldiklerini belirterek, "Güneşi ve güzel havayı gördüğümüz için değerlendirmek istedik. Karadeniz ve Sis Dağı harika bir yer. Herkesin mutlaka görmesi ve gezmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Ordu'dan gelen Yasemin İşbir ise aynı anda temiz hava, güneş ve karın tadını ailece çıkarma fırsatı bulduklarına dikkati çekerek, "Bu kış kar görme imkanımız olmamıştı. Ailece yaptığımız bu gezi ile hem stres attık hem de doyasıya eğlendik. Buraları herkesin en az bir defa gelip görmesi gerekiyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Burak Altunöz

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