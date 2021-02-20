Doğu Karadeniz'de kar 3 ilde etkisini sürdürüyor

Rize, Giresun ve Trabzon'un yüksek kesimlerinde kar aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Rize'de dün akşam saatlerinden itibaren yeniden başlayan yağış il genelinde devam ediyor.

Kar nedeniyle merkezde 45, İkizdere'de 29, Kalkandere'de 22, Çayeli ve Güneysu'da 21'er, Ardeşen, Pazar ve Çamlıhemşin'de 15'er, Derepazarı ve Fındıklı'da 10'ar, Hemşin'de 8 ve İyidere'de ise 7 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdare ekipleri, 218 köyde ulaşımın yeniden sağlanması için 73 personel ve iş makinelerinin yardımıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları ekipleri de Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesi ile Ayder Yaylası'nda yolların araç trafiğine açık kalması için çalışmalara devam ediyor.

Kar kalınlığı Ayder Yaylası'nda 30, Ovit Dağı bölgesinde ise 50 santimetreye ulaştı.

Giresun

Giresun'da ise yağışın ardından 229 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentin doğu bölgesinin yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu.

Kapanan 229 köyün yolunu ulaşıma açmak için 61 personel, 26 greyder, 31 kanal kazıcı yükleyici ve 4 kar bıçaklı kamyon ile mücadele ediyor.

Trabzon

Trabzon'da da yüksek kesimlerde etkili olan kar nedeniyle 21 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kapalı yolların açılması için 25 ekip, yüksek kesimlerde buzlanan yollarda tuzlama çalışmalarında ise 150 personel iş makineleri yardımıyla görev yapıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal