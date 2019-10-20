Doğu Karadeniz'de gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak

20.10.2019 12:59

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği Doğu Karadeniz Bölgesinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.



Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar Batı ve Kuzey batılı yönlerden hafif, aralıklı olarak orta kuvvette esmesi bekleniyor.



Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Trabzon'da 20, Bayburt, Rize ve Giresun'da 21, Artvin ve Gümüşhane'de 24 derece olacak. - BAYBURT

Kaynak: İHA