Doğu Karadeniz'de geçen yıl 19 bin 941 daire yapı ruhsatı aldı

Doğu Karadeniz'de 2020'de 19 bin 941 daireye yapı ruhsatı verildi.

TÜİK Trabzon Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de geçen yıl toplam 2 bin 721 yapı ve 19 bin 941 daire için yapı ruhsatı verildi.

Önceki yıla göre ruhsat verilen yapı sayısı yüzde 42,5, daire sayısı ise yüzde 47,9 arttı.

Yapı ruhsatı verilen yapı sayısı 2020 yılında bir önceki yıla göre Artvin'de yüzde 69,8 artarak 73'e, Gümüşhane'de yüzde 63,8 artarak 208'e, Giresun'da yüzde 56,2 artarak 556'ya, Ordu'da yüzde 54,6 artarak 875'e, Trabzon'da yüzde 30,8 artarak 891'e yükselirken, Rize'de yüzde 13,9 azalarak 118'e geriledi.

2 bin 202 yapıya, yapı kullanım izin belgesi verildi

Doğu Karadeniz'de 2020'de yapı kullanım izin belgesi verilen yapı sayısı 2 bin 202, daire sayısı 22 bin 497 oldu.

Önceki yıla göre yapı kullanım izin belgesi verilen yapı sayısı yüzde 22,1, daire sayısı yüzde 16,2 azaldı.

Bölge illerine bakıldığında, yapı kullanım izni verilen yapı sayısı 2020'de bir önceki yıla göre Artvin'de yüzde 16,7 artarak 98 olurken, Trabzon'da yüzde 30,4 azalarak 646, Ordu'da yüzde 24,9 azalarak 784, Gümüşhane'de yüzde 24,8 azalarak 115, Rize'de yüzde 11,5 azalarak 123 ve Giresun'da yüzde 9,0 azalarak 436 oldu.

Yapı kullanım izin belgesi verilen daire sayıları da geçen yıl bir önceki yıla göre Artvin'de yüzde 78,3 artarak bin 371 ve Rize'de yüzde 4,2 artarak 2 bin 503 olurken, Gümüşhane'de yüzde 46,8 azalarak 754, Trabzon'da yüzde 23,9 azalarak 6 bin 526, Ordu'da yüzde 21,6 azalarak 6 bin 999 ve Giresun'da yüzde 8,7 azalarak 4 bin 344 oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meltem Yılmaz Karakurum