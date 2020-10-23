Doğu Karadeniz'de fotokapana yakalanan 13 kişiye para cezası
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Doğu Karadeniz'de fotokapana yakalanan 13 kişiye para cezası

23.10.2020 12:41 | Son Güncelleme: 23.10.2020 12:44
Doğu Karadeniz'de fotokapana yakalanan 13 kişiye para cezası

Trabzon, Gümüşhane, Giresun, Rize ve Artvin'de kaçak avcılık yaptıkları sırada fotokapanlara yakalanan 13 kişiye para cezası kesildi.

Trabzon, Gümüşhane, Giresun, Rize ve Artvin'de kaçak avcılık yaptıkları sırada fotokapanlara yakalanan 13 kişiye para cezası kesildi.

Tarım ve Oman Bakanlığı 12. Bölge Müdürlüğünün çalışma sahasındaki Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Rize ve Artvin'de yaban hayvanlarını gözlemlemek için çeşitli yerlere kurulan çok sayıdaki fotokapana bölgede izinsiz avcılık yapanlar da yakalandı.

Fotokapanlar vasıtasıyla, bu yıl bölgede kaçak avcılık yaptığı belirlenen 13 kişiye 19 bin 500 lira ceza uygulandı. Geçen yıl ise aynı yöntemle 10 kişiye 18 bin lira ceza kesildi. Ayrıca bu kişiler hakkında idari işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

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