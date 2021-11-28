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Doğu Karadeniz'de fırtına uyarısı

AA / Tuğba Yardımcı - Haberler | Güncel
Doğu Karadeniz'de fırtına uyarısı

Doğu Karadeniz Bölgesinde fırtına bekleniyor.

Doğu Karadeniz Bölgesinde fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bölgede rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli ve fırtına şeklinde etkili olmasının beklendiği vurgulandı.

Açıklamada, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Fırtınanın, yarın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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AA / Tuğba Yardımcı - Son Dakika Haberleri

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