Doğu Karadeniz'de fırtına uyarısı
Doğu Karadeniz'de akşam saatlerinde fırtına bekleniyor.
22.08.2020 08:49 | Son Güncelleme: 22.08.2020 09:10
Doğu Karadeniz'de akşam saatlerinde fırtına bekleniyor.
Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu akşam saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in doğusunda, batı ve güneybatı yönünden 6 ila 8 kuvvetinde fırtınanın etkili olacağının tahmin ediliyor.
Açıklamada, yarın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtına nedeniyle ulaşımda aksama yaşanabileceği vurgulanarak vatandaşların dikkatli olmaları istendi.
Kaynak: AA