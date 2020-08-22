Doğu Karadeniz'de fırtına uyarısı Doğu Karadeniz'de akşam saatlerinde fırtına bekleniyor.

Doğu Karadeniz'de akşam saatlerinde fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu akşam saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in doğusunda, batı ve güneybatı yönünden 6 ila 8 kuvvetinde fırtınanın etkili olacağının tahmin ediliyor.

Açıklamada, yarın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtına nedeniyle ulaşımda aksama yaşanabileceği vurgulanarak vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

Kaynak: AA