Doğu Karadeniz'de fırtına uyarısı
07.05.2020 12:58 | Son Güncelleme: 07.05.2020 12:58
Doğu Karadeniz'de akşam saatlerinde fırtına beklendiği bildirildi.
Doğu Karadeniz'de akşam saatlerinde fırtına beklendiği bildirildi.
Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün akşam saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in doğusunda batı yönünden 6 ila 8 kuvvetinde fırtınanın etkili olacağının tahmin edildiği belirtildi.
Açıklamada, yarın etkisini kaybetmesi beklenen fırtına nedeniyle ulaşımda aksama yaşanabileceği vurgulanarak, vatandaşların dikkatli olmaları istendi.
Kaynak: AA