Doğu Karadeniz'de fırtına bekleniyor

Doğu Karadeniz'de bu akşam saatlerinde fırtına beklendiği bildirildi.

Doğu Karadeniz'de bu akşam saatlerinde fırtına beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bu akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtınanın etkili olmasının beklendiği vurgulandı.

Fırtınanın yarın sabah saatlerine kadar etkisini sürdüreceğine dikkat çekilen açıklamada, ulaşımda aksamalar yaşanabileceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı