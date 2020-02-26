Doğu Karadeniz'de evlenen çift sayısı azaldı

26.02.2020 14:55 | Son Güncelleme: 26.02.2020 14:55

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde 2019 yılında evlenen çift sayısı 15 bin 432 olurken, evlenme sayısı bölgede sadece Artvin'de arttı.



TÜİK Trabzon Bölge Müdürlüğünün derlediği bilgilere göre, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde 2019 yılında evlenme sayısı bir önceki yıla göre yüzde 1,9 oranında azalarak 15 bin 432'ye geriledi. Bin kişi başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı da binde 5,71 olarak gerçekleşti. Doğu Karadeniz illeri kapsamında evlenme sayısı önceki yıla göre Artvin'de yüzde 1,3 oranında artarak 966'ya çıkarken, Rize'de yüzde 3,3 oranında azalarak bin 884'e, Trabzon'da yüzde 2,4 oranında azalarak 4 bin 842'ye, Gümüşhane'de yüzde 1,8 oranında azalarak 728'e, Ordu'da yüzde 1,6 azalarak 4 bin 542'ye ve Giresun'da yüzde 1,3 oranında azalarak 2 bin 470'e geriledi.



Türkiye'de kaba evlenme hızının en düşük olduğu il Gümüşhane



Kaba evlenme hızı bölge illerinden Trabzon'da binde 5,99, Ordu'da binde 5,95, Artvin'de binde 5,60, Giresun'da binde 5,47, Rize'de binde 5,45 ve Gümüşhane'de binde 4,45 olarak gerçekleşti. Kaba evlenme hızı bakımından Doğu Karadeniz illerinin tamamı binde 6,6 olan Türkiye ortalamasının altında kalırken, Gümüşhane en düşük il oldu.



Doğu Karadenizliler geç evleniyor



Doğu Karadeniz Bölgesi'nde ortalama ilk evlenme yaşı erkeklerde 28,6 ve kadınlarda 25,6 oldu. Bu değerler ile Doğu Karadeniz, erkeklerde 27,9, kadınlarda 25,0 olan Türkiye ortalamalarının üzerinde yer aldı. Ortalama ilk evlenme yaşı Trabzon'da erkeklerde 29,1 kadınlarda 26,3, Ordu'da erkeklerde 27,6 kadınlarda 24,6, Giresun'da erkeklerde 28,7 kadınlarda 25,7, Rize'de erkeklerde 29,4 kadınlarda 26,2, Artvin'de erkeklerde 29,8 kadınlarda 26,5 ve Gümüşhane'de erkeklerde 27,8 kadınlarda 24,8 olarak gerçekleşti.



Boşanma sayısı Doğu Karadeniz'de geçen seneye göre sadece Rize'de azaldı



Doğu Karadeniz'de 2019 yılında boşananların sayısı bir önceki yıla göre yüzde 8,6 artarak 3 bin 203'e çıkarken, bin kişi başına düşen boşanma sayısını ifade eden kaba boşanma hızı binde 1,18 oldu. Doğu Karadeniz illerinde boşananların sayısı bir önceki yıla göre Giresun'da yüzde 22,9 oranında artarak 713'e, Gümüşhane'de yüzde 13,6 oranında artarak 100'e, Artvin'de yüzde 6,5 oranında artarak 214'e, Ordu'da yüzde 6,0 oranında artarak bin 026'ya, Trabzon'da yüzde 5,5 oranında artarak 808'e çıkarken, Rize'de yüzde 0,9 oranında azalarak 342'ye düştü.



Doğu Karadeniz'de kaba boşanma hızı en yüksek olan il ise Giresun oldu. 2019 yılı kaba boşanma hızları Giresun'da binde 1,58, Ordu'da binde 1,34, Artvin'de binde 1,24, Trabzon'da binde 1,00, Rize'de binde 0,99 ve Gümüşhane'de binde 0,61 olarak gerçekleşti.



Doğu Karadeniz'de boşanmaların yüzde 34,1'i evliliğin ilk 5 yılında gerçekleşti



2019 yılında Doğu Karadeniz'de boşanmaların yüzde 34,1'i evliliğin ilk 5 yılı, yüzde 28,9'u 16 yıl ve üzerinde gerçekleşti. Evliliğin ilk 5 yılındaki boşanmaların oranı Artvin'de yüzde 36,9, Gümüşhane'de yüzde 35,0, Giresun'da yüzde 34,9, Ordu'da yüzde 33,9, Trabzon'da yüzde 33,5 ve Rize'de yüzde 32,5 oldu.



Yaş grubuna göre boşanmalar incelendiğinde Doğu Karadeniz Bölgesi'nde en fazla boşanmanın erkeklerde yüzde 19,2 oranıyla 35-39, kadınlarda ise yüzde 20,0 oranıyla 30-34 yaş grubunda gerçekleştiği görüldü. - TRABZON

Kaynak: İHA