Doğu Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor
02.05.2020 13:19 | Son Güncelleme: 02.05.2020 13:22
Rize, Giresun, Gümüşhane, Bayburt ve Artvin'de vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal Türkiye." çağrısına büyük oranda uyuyor.
Rize, Giresun, Gümüşhane, Bayburt ve Artvin'de vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal Türkiye." çağrısına büyük oranda uyuyor.
Doğu Karadeniz'deki 5 ilde, işlek cadde, sokak, meydan ve park gibi yerlerde yoğunluk gözlenmiyor.
Gümüşhane'de şehrin yoğun mekanları 15 Temmuz Zafer Meydanı, Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri ile Fatih Parkı'nda sessizlik hüküm sürüyor.
Kaynak: AA