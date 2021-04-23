Doğu Karadeniz'de en fazla vakanın olduğu il olan Giresun'da cuma namazı böyle kılındı

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yeni tip Korona virüs (Covıd-19) vakaları en fazla il olan Giresun'da sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle boş kalan caddede cuma namazı kılındı.