Doğu Karadeniz'de en fazla vakanın olduğu il olan Giresun'da cuma namazı böyle kılındı
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Doğu Karadeniz'de en fazla vakanın olduğu il olan Giresun'da cuma namazı böyle kılındı

Doğu Karadeniz'de en fazla vakanın olduğu il olan Giresun'da cuma namazı böyle kılındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yeni tip Korona virüs (Covıd-19) vakaları en fazla il olan Giresun'da sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle boş kalan caddede cuma namazı kılındı.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yeni tip Korona virüs (Covıd-19) vakaları en fazla il olan Giresun'da sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle boş kalan caddede cuma namazı kılındı.

Giresun'da yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında şehrin en işlek caddelerinden birisi Gazi Caddesi boş kaldı. Caddenin boş kalması nedeniyle bazı vatandaşlar da sosyal mesafe kurallarına uyarak Cuma namazını güzel havayı da fırsat bilerek caddede kıldı. Şeyh Keramettin Camii'ne gelen vatandaşlar kısıtlama nedeniyle boş kalan cadde üzerinde saf tuttu. Ezanın okunmasıyla birlikte namazını kılan vatandaşlar daha sonra caddeden ayrıldı. - GİRESUN

Doğu Karadeniz'de en fazla vakanın olduğu il olan Giresun'da cuma namazı böyle kılındı
Doğu Karadeniz'de en fazla vakanın olduğu il olan Giresun'da cuma namazı böyle kılındı
Doğu Karadeniz'de en fazla vakanın olduğu il olan Giresun'da cuma namazı böyle kılındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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