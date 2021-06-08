Doğu Karadeniz'de dere taşkınlarına karşı 'cam korkuluk'
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Doğu Karadeniz'de dere taşkınlarına karşı 'cam korkuluk'

Doğu Karadeniz'de dere taşkınlarına karşı 'cam korkuluk'
Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş - Haberler | Güncel

DOĞU Karadeniz Bölgesi'nde her yıl can ve mal kayıplarına yol açan sel ile heyelanlarda taşkın riskini azaltmak için dere kenarlarına yüksek dayanımlı cam korkuluklar monte ediliyor.

DOĞU Karadeniz Bölgesi'nde her yıl can ve mal kayıplarına yol açan sel ile heyelanlarda taşkın riskini azaltmak için dere kenarlarına yüksek dayanımlı cam korkuluklar monte ediliyor. 3 tabakadan oluşan, özel kimyasallar ile birleştirilmesiyle 30 milimetre kalınlığa ulaşan camlar, ilk olarak Rize'nin Güneysu ilçesinde dere yatağına uygulandı. 

Doğu Karadeniz'de her yıl yaşanan, can ve mal kayıplarına yol açan sel ve heyelanlarda taşkın riskini azaltmak için yeni proje hayata geçirildi. Devlet Su İşleri (DSİ) Trabzon Bölge Müdürlüğü'nce uygulanan proje ile yüksek dayanımlı cam korkuluklar, dere kenarlarına monte ediliyor. 3 tabakadan oluşan, özel kimyasallarla birleştirilen ve 30 milimetre kalınlığa ulaşan camlar, taşkınları önlemede kullanılacak. Gazi Üniversitesi Malzeme Laboratuarı'nda test edilen yerli üretim camlar kırılmaya, çarpmaya ve su yükselmesine karşı testlerden olumlu not aldı. Avrupa'da uygulanan proje ile 1 santimetre karesi 998 kilogram kuvvete dayanıklı camlar, ilk olarak Rize'nin Güneysu ilçesinde dere yatağına uygulandı. 

'İLK KEZ UYGULANDI'DSİ 22'nci Bölge Müdürü Dr. Emre Akçalı, Doğu Karadeniz'de sık sık taşkın olduğunu belirterek, "Bunun için derelerin akış kapasitelerini artırmak gerekiyor. Bununla ilgili yeni bir uygulama başladı. Avrupa ülkelerinde de uygulanan yüksek dayanımlı cam korkuluklar Türkiye'de ilk kez Rize'de uygulandı. Yılda yaklaşık metrekareye 2500 milimetre ile en çok yağış alan il Rize olduğu için ilk uygulamayı burada yaptık. Yüksek dayanımlı cam korkuluklar, kırılmaya, çarpmaya ve su yükselmesine oldukça dayanıklı. 1 santimetre karesi yaklaşık 1 ton kuvvete dayanıklı. Yani hem suyun yükselmesine hem de ağaçların çarpmasına dayanıklı olarak yüzde 100 yerli üretildi" diye konuştu. 'GÖRSEL GÜZELLİK DE YAŞANACAK'

Özel üretim camların dere kenarlarında kullanılacağını söyleyen Akçalı, "İlk uygulamasını Rize Güneysu'da gerçekleştiriyoruz. Başarılı sonuç alacağımızı düşünüyoruz sonrasında yaygınlaştıracağız. Beton duvar yerine cam korkulukların yapılması ile dereler insanların görüş açısından çıkmayacak. Cam korkuluklar sayesinde hem dere kenarında olmanın görsel güzelliğini yaşanacak hem de taşkın koruma görevi sağlanmış olacak" dedi.


Doğu Karadeniz'de dere taşkınlarına karşı 'cam korkuluk'
Doğu Karadeniz'de dere taşkınlarına karşı 'cam korkuluk'
Doğu Karadeniz'de dere taşkınlarına karşı 'cam korkuluk'
Doğu Karadeniz'de dere taşkınlarına karşı 'cam korkuluk'
Doğu Karadeniz'de dere taşkınlarına karşı 'cam korkuluk'
Doğu Karadeniz'de dere taşkınlarına karşı 'cam korkuluk'
Doğu Karadeniz'de dere taşkınlarına karşı 'cam korkuluk'
Doğu Karadeniz'de dere taşkınlarına karşı 'cam korkuluk'
Doğu Karadeniz'de dere taşkınlarına karşı 'cam korkuluk'
Doğu Karadeniz'de dere taşkınlarına karşı 'cam korkuluk'
Doğu Karadeniz'de dere taşkınlarına karşı 'cam korkuluk'
Doğu Karadeniz'de dere taşkınlarına karşı 'cam korkuluk'
Doğu Karadeniz'de dere taşkınlarına karşı 'cam korkuluk'
Doğu Karadeniz'de dere taşkınlarına karşı 'cam korkuluk'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş

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