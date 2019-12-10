: Doğu Karadeniz'de bitkilerden yapılan organik lezzetler kitapta toplandı

10.12.2019 13:34 | Son Güncelleme: 10.12.2019 13:39

Doğu Karadeniz'de bitkilerden yapılan ve unutulmaya yüz tutmuş 310 yöresel yemek, kitapta toplandı.

Trabzon Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Fegan Mutlu, öğretim üyesi Doç. Dr. Melike Kurtaran Çelik'in editörlüğünde "Doğu Karadeniz Bölgesi'nin Unutulmayan Organik Lezzetleri" adlı kitap hazırladı.

Doğu Karadeniz'de daha önce "Turizm İşletmeleri İçin Lezzet Diyarı" ve Trabzon Valiliğinin desteğiyle "Trabzon Mutfağı" adlı kitapları yine Doç. Dr. Çelik'in editörlüğünde yazar Mutlu, "Doğu Karadeniz Bölgesi'nin Unutulmayan Organik Lezzetleri" kitabı için yörede yetişen doğal bitkilerle ilgili çalışmalar yaptı.

Ardından yöre kadınlarıyla birebir görüşen Mutlu, öğrendiği tarifleri kitapta topladı.

Fegan Mutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun zamandır çalıştığı turizm bölümünde öğrencilerine sektör hakkında teorik ve pratik bilgiler vermeye, bölgeye ve topluma hizmet için güzel projelere imza atmaya çalıştıklarını söyledi.

Projelerini kalıcı kılmak adına araştırdıkları bitkilerden yapılan yemekleri kitapta buluşturmaya karar verdiklerini belirterek yemek üzerine üç kitap çıkardıklarını aktardı.

Mutlu, son olarak "Doğu Karadeniz Bölgesinin Unutulmayan Organik Lezzetleri" adlı eseri yayımladıklarını ifade ederek, amaçlarının insanlara ve turizm işletmelerine hizmet etmek olduğunu dile getirdi.

Özellikle yiyecek içecek işletmelerinde ve evde sağlıklı yemek yapmanın ustalık gerektirdiğine işaret eden Mutlu, "Sağlıklı ve dengeli beslenmeyi de sağlamaya çalışıyoruz. Araştırmalarımızda Doğu Karadeniz bölgesinde organik yiyeceklere daha çok yer verilmesine rağmen yazılı bir envantere sahip olunmadığını gördük. Biz de bu doğrultuda kitap yazarak sektöre organik yiyecekleri zengin bir şekilde ifade etmek istedik." diye konuştu.

Mutlu, bölgenin kendine özgü mutfak yapısına sahip olduğuna dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Arkadaşlarımızın evlerine gittiğimizde yöresel yemekleri çok fazla görüyoruz. Bölgede insanların köy ve yayla yaşantısı devam ettiği için doğal yiyeceklere daha çok düşkün oluyorlar. Biz de bunu öncelik olarak aldık ve bu doğrultuda çalışmalarımıza yön verdik. Doğal bitkilerden yapılan yöresel yemeklerin birçok faydası var. Kendiliğinden yetiştiği için kimyasal maddelerden etkilenmez, o nedenle sağlıklı, hijyen, görünüşü güzel ve ekonomiktir."

"İnsanlarla konuşarak yemekler konusunda bilgi edindik"

Yöredeki insanlarla konuşarak yemekler konusunda bilgi edindiklerini anlatan Mutlu, kitapta salatadan çorbaya, ana yemekten tatlı ve böreğe kadar her yemeğe yer verildiğini söyledi.

Mutlu, mahalle pazarlarını dolaşarak bitkilerin araştırmasını yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bazı yiyeceklerin adı var ama kendisi yoktu. Örneğin diken ucu çok fazla bilinen bir sebzedir ama bulamıyorsunuz. Bulduğum bitkileri götürüp yemeğini yaptırdığım iş yerleri oldu. Kimisini internet üzerinden bulmaya çalıştım. Kitabı hazırlarken Trabzon bölgesini daha fazla baz aldık ama Rize ve Giresun bölgelerinden de faydalandık. Kitabımızda 'Doğu Karadeniz' dememizin nedeni Trabzon'da yapılan kara lahana çorbası Ordu, Giresun ve Samsun'da pancar çorbası olarak biliniyor."

Bölgede yöresel yemeklerin kaybolmasını önlemek adına kitap çıkardıklarını ifade eden Mutlu, yaptıkları çalışmaların hem bölge hem de gastronomi turizmine katkı sağlayacağını aktardı.

Mutlu, kitapta farklı bitkilerden yapılmış 310 yemek tarifi bulunduğunu işaret ederek, kitabın genel bilgilerle 450 sayfadan oluştuğunu anlattı.

Fegan Mutlu, çalışmada kendilerine yardımcı olan Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu ve yöredeki lokanta ve kadınlara teşekkür etti.

Kaynak: AA

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