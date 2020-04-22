Doğu Karadeniz'de birinci sürgün yaş çay hasadı değerlendirme toplantısı
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Doğu Karadeniz'de birinci sürgün yaş çay hasadı değerlendirme toplantısı

Rize'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de önümüzdeki günlerde başlayacak olan çay hasadı için değerlendirme toplantısı yapıldı.

22.04.2020 16:36 | Son Güncelleme: 22.04.2020 16:36
Doğu Karadeniz'de birinci sürgün yaş çay hasadı değerlendirme toplantısı

Rize'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de önümüzdeki günlerde başlayacak olan çay hasadı için değerlendirme toplantısı yapıldı.

Rize Ticaret Borsasında telekonferans sistemiyle gerçekleştirilen toplantı öncesinde Vali Kemal Çeber, gazetecilere yaptığı açıklamada, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerine yaş çay müstahsillerinin giriş çıkışı için alınan ortak kararın halk sağlığı açısından önemli olduğunu, vatandaşların hassas dönemde bu karara saygı göstereceklerine inandığını söyledi.

Rize'deki ilk Kovid-19 vakalarının İstanbul'dan geldiğini aktaran Çeber, "Bugün itibariyle vakaların yüzde 80'inin dışarıdan geldiğini ve bölgedeki insanlara bulaştırdığını görüyoruz. İlk olaydan bugüne 40 günlük süreç içerisinde dışarıdan gelen vatandaşlarımız odaklı bir süreç yaşadık. İlk iller açıklandığında nüfusa göre en yoğun dördüncü ildik. Bugün itibariyle o yerde değiliz. Seyahat yasağı başladıktan sonra ilimizde vakalar azaldı." dedi.

Ekonomi için önemli olan yaş çay hasadı için alınan kararların önemine değinen Çeber, "Kararımız Ankara'da bakanlıklarımız ile yazılmış ortak bir karardır. Salgınla temel mücadelede insanların bulunduğu yerde kalması gerektiğinden mayıs ayı hasadı için izin verilemiyor, ancak biz bu işin altından kalkarız." diye konuştu.

Tedbirlerin hepsini verileri izleyerek aldıklarına vurgulayan Çeber, şöyle devam etti:

"Kentteki 115 hastamız kahraman sağlıkçılarımızın bizlerin gayretleri ile iyileşti. Yaklaşık 170 hastamız vardı, 115 tanesi iyileşti ve taburcu oldu. Sadece Üsküdar'da 53 bin Rizeli var. Sadece Üsküdar'da Rize'ye gitmek isteyen binlerce hemşehrimiz var. Kartal, Bayrampaşa düşünün. Toplam çay müstahsil sayısı 200 bin. Rize'deki müstahsil 135 bin. Sadece Üsküdar'dan binlerce başvuru olduğunu düşünürsek, çay müstahsili olan herkese izin verildiğinde neler yaşayabileceğimizi varın siz düşünün."

"Birbirimize yardımcı olacağız"

Yaş çay toplama döneminde fedakarlık dönemi olduğuna belirten Çeber, "Hemşehrilerimiz köylerinde çaylarını toplatabilecek, işlerini organize edebilirler. Muhtarlar, ziraat odaları, ÇAYKUR hazırlıkları yapar, yerel hemşehrilerimiz, 'Bugün o gündür.' der, bu işin altından kalkar. Bazı arkadaşlar 'Madem öyle Vali çıksın, çayı toplasın.' diyor. Toplarım, yapabildiğim kadarını toplarım. Becerebildiğim kadar toplarım. Gün bugündür. Birbirimize yardımcı olacağız." ifadelerini kullandı.

AK Parti Rize milletvekili Muhammet Avcı da çok zor bir kararı aldıklarını, bunun insan sağlığı açısından önemli olduğunu söyledi.

İl dışındaki vatandaşların çay hasadı için hassas olduğunu aktaran Avcı, alınan kararın bir yasak olmadığını, koruma kararı olduğunu aktardı.

İnsanların can güvenliği için olağanüstü koşullardan geçilen dönemde alınan kararların anlaşılabilir olması gerektiğine işaret eden Avcı, "Oluşabilecek olumsuzlukların sorumluluğunu kimse taşıyamaz. Çok olağan koşullardan geçmiyoruz. Olağanüstü koşulların kararları olağan süreçlerle yorumlanmamalı. Aslı vazifemiz vatandaşımızın can güvenliğidir." dedi.

"Çay cüzdanı olan en az bir kişi bahçesinin başında olmalı"

Rize Ticaret Odası Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu, alınan kararların eksiklikleri olduğuna değinerek, "Yaş çay üreticileri kendi çay bahçelerine gelememiştir. Hiç kimse bir başkasının bahçesini toplamayacaktır. Bunun doğru olmadığını düşünüyorum. Çay cüzdanı olan en az bir kişi çay bahçesinin başında olmalıdır. Üretici arazisini ve ürününü takip etmelidir." diye konuştu.

Çay Üreticileri Derneği Başkanı Mustafa Mavi ise bir sürgünde yaklaşık 450 bin ton yaş çay hasadı yapıldığını, bunun ildeki iş gücüyle toplanmasının mümkün olmadığını söyledi. Mavi, "İl dışındaki çay üreticileri Kokovid-19 testinden geçirilip bahçelerinin başına getirilmelidir. Yurt dışından 100 binlerce vatandaşını Türkiye'ye getiren devletimizin bu güce sahip olduğunu biliyoruz. Aksi taktirde ilk sürgünde yaş çay hasadında çok büyük sorunlar yaşanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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