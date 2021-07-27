Doğu Karadeniz'de Beklenen Şiddetli Yağışlara Dikkat!
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Doğu Karadeniz'de Beklenen Şiddetli Yağışlara Dikkat!

Doğu Karadeniz'de Beklenen Şiddetli Yağışlara Dikkat!
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Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; 27. 07.

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; 27. 07. 2021 Salı günü sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak, Giresun ile Trabzon'un batısında çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2), Trabzon'un doğusu ve Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde şiddetli, yer yer aşırı (75-150 kg/m2) olacağı tahmin edilmektedir.

Yağışların Çarşamba günü ilk saatlerde etkisini azaltması bekleniyor.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, taşkın, heyelan, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Başlama-Bitiş Zamanı

27. 07. 2021 08: 00-28. 07. 2021 03: 00

Oluşması Muhtemel Riskler

Ani Sel - Su Baskını - Sel - Yıldırım - Ulaşımda Aksamalar - Heyelan

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Habermetre

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