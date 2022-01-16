Doğu Karadeniz'de 864 yerleşim birimiyle ulaşım sağlanamıyor

GÜMÜŞHANE (AA) - Giresun, Rize, Trabzon, Artvin ve Gümüşhane'de toplam 864 yerleşim biriminin yolu kar sebebiyle ulaşıma kapandı.

Giresun İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kar yağışından dolayı merkezde 28, Alucra'da 3, Bulancak'ta 17, Çanakçı'da 7, Dereli'de 12, Doğankent'te 9, Espiye'de 20, Eynesil'de 8, Görele'de 48, Güce'de 8, Keşap'ta 28, Piraziz'de 5, Tirebolu'da 14 ve Yağlıdere'de 21 olmak üzere 228 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Ekiplerin mesai gözetmeksizin yol açma çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Rize

Rize'de de kardan dolayı merkezde 25, Ardeşen'de 25, Çamlıhemşin'de 24, Çayeli'de 33, Derepazı'nda 6, Fındıklı'da 23, Güneysu'da 13, Hemşin'de 8, İkizdere'de 29, İyidere'de 2, Kalkandere'de 18 ve Pazar'da 24 olmak üzere 230 köyün yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi, 130 personelle karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Kar kalınlığının 15 santimetreyi aştığı Hemşin, Çamlıhemşin ve İkizdere ilçe merkezlerinde belediye ekipleri yol temizleme çalışması yürütüyor.

Karayolları ekipleri ise İkizdere ilçesindeki Ovit Dağı Tüneli bölgesinde ulaşımın aksamaması için yol temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Trabzon

Trabzon'da da dün başlayan ve etkisini sabaha kadar sürdüren kar yağışı, yüksek kesimlerde mahalle yollarının kapanmasına neden oldu.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile TİSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, sabaha kadar kar temizleme ve tuzlama çalışmalarına devam ederek ana arterler ile hastane yollarını açık tuttu.

Ekipler, 240 araç ve 480 personelle kırsalda kapalı olan 290 mahallenin yolunu açtı, kalan 112 mahallede yol açma çalışmaları devam ediyor.

Artvin

Artvin'de iki gündür etkisini sürdüren kar sonucu merkezde 34, Ardanuç'ta 49, Arhavi'de 21, Borçka'da 35, Murgul'da 11, Hopa'da 12, Kemalpaşa'da 8, Şavşat'ta 64, Yusufeli'de 21 olmak üzere 255 köyle ulaşım sağlanamıyor.

Söz konusu yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma yürütüyor.

Şavşat- Ardahan kara yolu ile güzergahındaki Sahara geçidinin yanı sıra Hopa-Borçka arasındaki kara yolunda yoğun kar yağışı ve buzlanmalar sebebiyle trafikte aksamalar yaşanıyor.

Karayolları ekipleri bu güzergahlarda yolun açık kalması için aralıksız çalışıyor.

Artvin kent merkezinde de kar kalınlığı yer yer 50 santimetreyi bulurken belediye ekipleri mahalle yollarının açılması için mücadele veriyor.

Kar kalınlığı Kafkasör Yaylası'nda 1,5, Atabarı Kayak Merkezi'nde ise 2 metreye ulaştı.

Gümüşhane

Gümüşhane İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, merkezde 5, Kürtün'de 14 ve Torul'da 20 olmak üzere 39 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapalı bulunuyor.

Kar yağışının devam ettiği söz konusu ilçelerde ekipler, aciliyet durumuna göre kapalı yollara müdahale ediyor.