Doğu Karadeniz'de 448 köy yolu kardan kapandı
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Doğu Karadeniz'de 448 köy yolu kardan kapandı

19.01.2021 11:07 | Son Güncelleme: 19.01.2021 11:11
Doğu Karadeniz'de 448 köy yolu kardan kapandı

DOĞU Karadeniz'in yüksek kesimlerinde süren kar yağışı nedeniyle 6 ilde, 448 köy yolu ulaşıma kapandı.

DOĞU Karadeniz'in yüksek kesimlerinde süren kar yağışı nedeniyle 6 ilde, 448 köy yolu ulaşıma kapandı.

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde etkisini gösteren soğuk havayla birlikte başlayan kar yağışı sürüyor. Bölgede, Trabzon, Rize, Giresun, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta kar yağışı nedeniyle 448 köy yolu, ulaşıma kapandı. Özel İdare ve belediye ekipleri, iş makineleriyle kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışma yürütüyor. Kar yağışıyla bölgedeki çam ağaçları ve çayırlar beyaz örtüyle kaplandı. Karadeniz'de kışın zorlu yaşamın sürdüğü bazı yayla ve köylerde de güzel manzaralar oluştu. 


Doğu Karadeniz'de 448 köy yolu kardan kapandı
Doğu Karadeniz'de 448 köy yolu kardan kapandı
Doğu Karadeniz'de 448 köy yolu kardan kapandı
Doğu Karadeniz'de 448 köy yolu kardan kapandı
Doğu Karadeniz'de 448 köy yolu kardan kapandı
Doğu Karadeniz'de 448 köy yolu kardan kapandı
Doğu Karadeniz'de 448 köy yolu kardan kapandı
Doğu Karadeniz'de 448 köy yolu kardan kapandı
Doğu Karadeniz'de 448 köy yolu kardan kapandı
Doğu Karadeniz'de 448 köy yolu kardan kapandı
Doğu Karadeniz'de 448 köy yolu kardan kapandı
Doğu Karadeniz'de 448 köy yolu kardan kapandı
Doğu Karadeniz'de 448 köy yolu kardan kapandı
Doğu Karadeniz'de 448 köy yolu kardan kapandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aleyna KESKİN

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