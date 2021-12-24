Doğu Karadeniz'de 4 ilde okullara kar tatili - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Doğu Karadeniz'de 4 ilde okullara kar tatili

Doğu Karadeniz'de 4 ilde okullara kar tatili
Demirören Haber Ajansı / Rukiye Meyveci - Haberler | Güncel

DOĞU Karadeniz'de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Trabzon, Rize, Artvin ve Giresun'da ilk ve orta dereceli okullar, 1 gün süreyle tatil edildi.

TRABZON (DHA) - DOĞU Karadeniz'de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Trabzon, Rize, Artvin ve Giresun'da ilk ve orta dereceli okullar, 1 gün süreyle tatil edildi.

Doğu Karadeniz'de gece saatlerine kadar aralıklarla devam eden kar yağışı özellikle yüksek yerleşim yerlerinde hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Trabzon, Rize, Artvin ve Giresun'da ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi. Eğitime ara verilen kentlerde ayrıca engelli ve hamile kamu personeli izin sayıldı.


Doğu Karadeniz'de 4 ilde okullara kar tatili

Doğu Karadeniz'de 4 ilde okullara kar tatili

Doğu Karadeniz'de 4 ilde okullara kar tatili

Doğu Karadeniz'de 4 ilde okullara kar tatili

TRABZON'DA KAR YAĞIŞINDA ÖĞRENCİLER MAHSUR KALDI; EĞİTİME KAR TATİLİ

TRABZON'DA KAR YAĞIŞINDA ÖĞRENCİLER MAHSUR KALDI; EĞİTİME KAR TATİLİ

 Trabzon'da il merkezi dahil 10 ilçede eğitim öğretime bir gün ara verildi

Trabzon'da il merkezi dahil 10 ilçede eğitim öğretime bir gün ara verildi

 Giresun'da okullara kar tatili

Giresun'da okullara kar tatili

Demirören Haber Ajansı / Rukiye Meyveci - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title