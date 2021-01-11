Doğu Karadeniz'de, 4 ilde çıkan orman yangınları söndürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Doğu Karadeniz'de, 4 ilde çıkan orman yangınları söndürüldü

11.01.2021 10:56 | Son Güncelleme: 11.01.2021 11:02
Doğu Karadeniz'de, 4 ilde çıkan orman yangınları söndürüldü

DOĞU Karadeniz'de dün 4 ilde 23 farklı noktada çıkan örtü ve orman yangınları bölgede yağışlı havanın da etkisiyle söndürüldü.

DOĞU Karadeniz'de dün 4 ilde 23 farklı noktada çıkan örtü ve orman yangınları bölgede yağışlı havanın da etkisiyle söndürüldü. Yetkililer, yangınların bağ ve bahçe temizlikleri sırasında ihmal ve tedbirsizlikten kaynaklandığını belirterek, uyarılarda bulundu. 

Doğu Karadeniz'de son günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ile bahçelerde yakılan anız ateşleri, örtü ve orman yangınlarına neden oldu. Trabzon, Rize, Artvin ve Ordu'da dün 23 farklı noktada yangın çıktı. Orman Bölge Müdürlüklerine bağlı ekiplerin yanı sıra belediye itfaiye ekiplerinin de müdahale ettiği yangınlar, bölgede yağışlı havanın da etkisiyle söndürüldü.

ANIZ ATEŞLERİ NEDEN OLDUKaradeniz Bölgesi'nde son aylarda azalan yağışlar, kuraklık tehlikesini de beraberinde getirdi. Bölgedeki baraj ve göllerde su seviyeleri düştü, içme suyu kaynakları azaldı. Bu yıl yarı oranında yağış alan bölgede kuraklıkla birlikte yakılan anızın ateşi, lodosla yayılarak, orman yangınları riskini artırdı. Uzmanlar, bölgede yangın riskinin yüksek olduğunu belirterek, anız yakılmaması yönünde uyarılarda bulundu.'İHMAL VE TEDBİRSİZLİK VAR'

Trabzon Orman Bölge Müdürü Emin Yılmaz, "Yöremizdeki yangınlar ekim ayı sonunda başlayıp, kasım ve aralık aylarında yoğunlaşıyor. Nisan ve mayıs ayında yangınlar yoğunlaştıktan sonra sona eriyor. Vatandaşlarımızın da bu konuda dikkatli olmalarını istiyoruz. Yangınların çok büyük kısmı insan kaynaklı çıkıyor. İnsan kaynaklı orman yangınlarının da yaklaşık yüzde 60'ını ihmal ve tedbirsizlik oluşturuyor. Bölgemizdeki yangınların çoğu özellikle bağ ve bahçe temizliklerinden kaynaklanmaktadır" dedi.


Doğu Karadeniz'de, 4 ilde çıkan orman yangınları söndürüldü
Doğu Karadeniz'de, 4 ilde çıkan orman yangınları söndürüldü
Doğu Karadeniz'de, 4 ilde çıkan orman yangınları söndürüldü
Doğu Karadeniz'de, 4 ilde çıkan orman yangınları söndürüldü
Doğu Karadeniz'de, 4 ilde çıkan orman yangınları söndürüldü
Doğu Karadeniz'de, 4 ilde çıkan orman yangınları söndürüldü
Doğu Karadeniz'de, 4 ilde çıkan orman yangınları söndürüldü
Doğu Karadeniz'de, 4 ilde çıkan orman yangınları söndürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arzu ERBAŞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden İlker Başbuğ Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Alparslan Türkeş
Magazin Seda Sayan Demet Akalın Serdar Ortaç Eser Yenenler
Spor Fatih Terim Rıza Çalımbay Tolga Ciğerci Oğuzhan Özyakup Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Ocak Ankara Facebook Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Doğu Karadeniz'de, 4 ilde çıkan orman yangınları söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.1.2021 11:05:46. #1.14#
title