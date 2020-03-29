Doğu Karadeniz'de, 3 köy daha karantinaya alındı (2)
ÇAMOLUK'TA 1 KÖYE KARANTİNA KARARIDoğu Karadeniz Bölgesi'nde, Giresun'un Çamoluk ilçesindeki Karadikmen köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.
ÇAMOLUK'TA 1 KÖYE KARANTİNA KARARI
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, Giresun'un Çamoluk ilçesindeki Karadikmen köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı. Giresun Valiliği'nce konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İlimiz Çamoluk ilçesi Karadikmen köyünde, koronavirüs (COVID-19) salgınının kontrolü amacıyla, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72. maddeleri kapsamında, 29.03.2020 tarihinden itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına karar verilmiştir" denildi.
Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN,-
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Kaynak: DHA