Doğu Karadeniz'de 3 ilde sağanak uyarısı
07.05.2020 13:32 | Son Güncelleme: 07.05.2020 13:32
Trabzon, Giresun ve Gümüşhane'de sağanak bekleniyor.
Trabzon, Giresun ve Gümüşhane'de sağanak bekleniyor.
Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bu gece saatlerinden itibaren Trabzon, Giresun ve Gümüşhane çevrelerinde metrekareye saatte 25-50 kilogram yağış düşeceğinin tahmin edildiği bildirildi.
Sağanak dolayısıyla ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtildi.
Dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısı yapılan açıklamaya göre, sağanağın, 8 Mayıs Cuma günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
Kaynak: AA