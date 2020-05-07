Doğu Karadeniz'de 3 ilde sağanak uyarısı

Trabzon, Giresun ve Gümüşhane'de sağanak bekleniyor.

Trabzon, Giresun ve Gümüşhane'de sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bu gece saatlerinden itibaren Trabzon, Giresun ve Gümüşhane çevrelerinde metrekareye saatte 25-50 kilogram yağış düşeceğinin tahmin edildiği bildirildi.

Sağanak dolayısıyla ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtildi.

Dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısı yapılan açıklamaya göre, sağanağın, 8 Mayıs Cuma günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Kaynak: AA