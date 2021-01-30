Doğu Karadeniz'de 3 ilde kar etkisini sürdürüyor

Rize, Gümüşhane ve Bayburt'ta kar yağışı devam ediyor.

Rize, Gümüşhane ve Bayburt'ta kar yağışı devam ediyor.

Bayburt

Bayburt'ta belediye ve karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için iş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Bayburt-Erzurum arasındaki Kop Dağı ve Bayburt-Gümüşhane arasındaki Vauk Dağı geçitlerinde de buzlanma meydana geldi.

Yetkililer, bu yolları kullanacak sürücülere dikkatli olmaları ve zincirsiz yola çıkmamaları uyarısında bulundu.

İl Özel İdare ekipleri ise köy yollarında kar temizleme çalışması gerçekleştiriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı