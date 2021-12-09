Doğu Karadeniz'de 22 noktadaki örtü ve orman yangınları söndürüldü - Haberler
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Doğu Karadeniz'de 22 noktadaki örtü ve orman yangınları söndürüldü

Doğu Karadeniz'de 22 noktadaki örtü ve orman yangınları söndürüldü
Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Haberler | Güncel

DOĞU Doğu Karadeniz'de son günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, bahçelerde yakılan anız ateşleri ve lodosun da etkisiyle 22 noktada örtü ve orman yangını çıktı.

TRABZON (DHA) - DOĞU Doğu Karadeniz'de son günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, bahçelerde yakılan anız ateşleri ve lodosun da etkisiyle 22 noktada örtü ve orman yangını çıktı. Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangınlarda, 3 ev kullanılamaz hale geldi, tarım ve orman arazileri zarar gördü.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, Trabzon ve Rize'de dün sabah saatlerinde 22 farklı noktada örtü ve orman yangını çıktı. Mevsim normallerinin üzerindeki sıcak hava dalgası ve rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan alevler, yerleşim yerleri ve tarım arazilerine sıçradı. Yangınlara belediye itfaiye ekipleri ile orman işçileri ve AFAD ekipleri çok sayıda araçla müdahale etti. Söndürülen yangınlarda, 3 ev kullanılamaz hale geldi, tarım ve orman arazileri zarar gördü. Zarar gören alanlarda tespit çalışması başlatıldı. Uzmanlar, bölgede hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceğini belirterek, yeni yangınların oluşmasına fırsat verilmemesi için anız ateşi yakılmaması yönünde vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.


- Trabzon
Doğu Karadeniz'de 22 noktadaki örtü ve orman yangınları söndürüldü

Doğu Karadeniz'de 22 noktadaki örtü ve orman yangınları söndürüldü

Doğu Karadeniz'de 22 noktadaki örtü ve orman yangınları söndürüldü

Doğu Karadeniz'de 22 noktadaki örtü ve orman yangınları söndürüldü

Doğu Karadeniz'de 22 noktadaki örtü ve orman yangınları söndürüldü

Doğu Karadeniz'de 22 noktadaki örtü ve orman yangınları söndürüldü

Doğu Karadeniz'de 22 noktadaki örtü ve orman yangınları söndürüldü

Doğu Karadeniz'de 22 noktadaki örtü ve orman yangınları söndürüldü

Doğu Karadeniz'de 22 noktadaki örtü ve orman yangınları söndürüldü

Doğu Karadeniz'de 22 noktadaki örtü ve orman yangınları söndürüldü

Doğu Karadeniz'de 22 noktadaki örtü ve orman yangınları söndürüldü

Doğu Karadeniz'de 22 noktadaki örtü ve orman yangınları söndürüldü

Doğu Karadeniz'de 22 noktadaki örtü ve orman yangınları söndürüldü

Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Son Dakika Haberleri

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