Doğu Karadeniz Bölgesinden Yapılan Su Ürünleri İhracatında Geçen Yıla Göre Azalma

Doğu Karadeniz Bölgesi'nden 1 Eylül-28 Şubat 2019 tarihleri arasında 15 ülkeye yapılan ihracatta toplamda 5 milyon 821 bin kilogram balık karşılığı 17 milyon 180 bin 23 dolar döviz girdisi sağlanırken bir önceki yılın aynı döneminde ise bu rakam 13 milyon 466 bin kilogram karşılığı 26 milyon 54 bin 513 dolar olarak gerçekleşmişti.

Doğu Karadeniz Bölgesinden en çok balık ihracatı yapılan ülkeler arasında 7 milyon 442 bin 77 dolar ile Rusya Federasayonu ilk sırayı alırken bu ülkeyi 3 milyon 990 bin dolar ile Vietnam, 2 milyon 159 bin 120 dolar ile Gürcistan takip etti.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği verilerine göre, 1 Eylül 2018 - 28 Şubat 2019 tarihleri arasında su ürünleri ihracatında Danimarka'ya 1 milyon 38 bin 780 kilogram karşılığı 1 milyon 443 bin 904 dolar, Vietnam'a 730 bin 501 kilogram karşılığı 3 milyon 989 bin 63 dolar, Japonya'ya 18 bin 702 kilogram karşılığı 117 bin 133 dolar, Gürcistan'a 1 milyon 832 bin 847 kilogram karşılığı 2 milyon 159 bin 120 dolar, İsrail'e 435 bin 872 kilogram karşılığı 748 bin 252 dolar, Almanya'ya 206 bin 818 kilogram karşılığı 643 bin 919 dolar, Kolombiya'ya 65 bin 800 kilogram karşılığı 123 bin 585 dolar, Afganistan'a 9 bin 360 kilogram karşılığı 4 bin 774 dolar, Birleşik Arap Emirlikleri'ne 5 bin 571 kilogram karşılığı 24 bin 900 dolar, Rusya Federasyonu'na 1 milyon 335 bin 171 kilogram karşılığı 7 milyon 442 bin 77 dolar, Litvanya'ya 43 bin 261 kilogram karşılığı 197 bin 656 dolar, KKTC'ye 28 bin 280 kilogram karşılığı 103 bin 866 dolar, Norveç'e 65 bin 760 kilogram karşılığı 154 bin 742 dolar, Birleşik Devletlere 2 bin 822 kilogram karşılığı 26 bin 506 dolar, İran'a ise 460 kilogram karşılığı 526 dolar olmak üzere toplamda 5 milyon 820 bin 6 kilogram karşılığında 17 milyon 180 bin 23 dolar döviz girdisi sağlandı.

Geçen yılın aynı döneminde ise 13 ülkeye toplamda 13 milyon 465 bin 974 kilogram karşılığı 26 milyon 54 bin 513 dolar döviz elde edilmişti. - TRABZON

Kaynak: İHA