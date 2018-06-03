Doğu Karadeniz Bölgesinden Sanayi Ürünlerinin İhracatında Yüzde 16 Artış

Doğu Karadeniz Bölgesinden yılın ilk 5 ayında yapılan sanayi ürünleri ihracatında yüzde 16 oranında artış yaşandığı belirtildi.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Başkanı Saffet Kalyoncu, "Genel Sekreterliğimiz yetki alanında bulunan Doğu Karadeniz Bölgesi Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden 2018 yılının ilk 5 ayında 495 milyon 812 bin 397 dolar tutarında ihracat gerçekleşmiştir. Ancak önceki yılın aynı dönemine göre yılın ilk aylarında düşük olarak gerçekleşen fındık ve madencilik ürünleri ihraç sevkiyatların nedeniyle düşüş olarak görülen bölge ihracatında fındık ve madencilik ürünleri sektörleri dışında kalan sektörlerin toplam ihracatında yüzde 20 oranında artış yaşanmıştır. 2018 yılı Ocak-Mayıs döneminde bölgemizden gerçekleşen toplam ihracatın 415 milyon 257 bin 747 doları Trabzon ilinden, 45 milyon 734 bin 566 doları Rize ilinden, 22 milyon 710 bin 894 doları Artvin ilinden ve 12 milyon 109 bin 189 doları ise Gümüşhane ilinden gerçekleştirilmiştir. Başta Trabzon olmak üzere ağırlıklı olarak tarım ürünleri ihracatı ön planda olan Doğu Karadeniz Bölgesinden son yıllarda sanayi ürünlerinin payı hızla yükselmektedir. 2018 yılı Ocak-Mayıs dönemini kapsayan ilk 5 ayda Doğu Karadeniz Bölgesinden yapılan sanayi ürünleri ihracatı yüzde 16 oranındaki artışla 58 milyon 151 bin 192 dolara ulaştı. Doğu Karadeniz Bölgesinden yapılan tarım ürünleri ihracatı ile madencilik ürünleri ihracatında, uluslararası piyasalardaki fiyatların düşük seyretmesine bağlı olarak ihracatta düşüler görülmesine rağmen, sanayi ürünleri grubunun tüm alt sektörlerinde artış yaşanmaktadır. Sanayi ürün grubunda alt sektör olarak birinci sırada kimyevi maddeler ve mamülleri yer alırken, ikinci sırada otomotiv endüstrisi yer almaktadır. Bölgeden 5 ayda yapılan otomotiv endüstrisi (taşıt yedek parçası) ihracatı yüzde 20 artışla 11 milyon 349 bin 185 dolara ulaşmıştır" ifadelerini kullandı.

Bölgeden 5 aylık dönemde 107 farklı ülkeye ihracat yapıldığını hatırlatan Kalyoncu "En fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke ise sırasıyla; Rusya Federasyonu, İtalya, Almanya, Gürcistan ve Fransa olmuştur. Bu ülkelerden bölgemizin en önemli pazarlarından olan Rusya'ya yönelik ihracatımızda yüzde 39 oranında artış yaşanmıştır. Tarım ürünleri ihracatımızda da önümüzdeki dönemde birim ihraç fiyatlarının toparlanmasına bağlı olarak ihracatımızın da artış trendine gireceğini, Rusya Federasyonu'na yönelik ihracatımızda yaşanan yüksek oranlı artışlarla ihracatımızın daha üst noktalara ulaşacağını ummaktayız" açıklamasında bulundu. - TRABZON