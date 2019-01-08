Doğu Karadeniz Bölgesi'nden 864 Bin 942 Kilogram Hamsi İhracatı Yapıldı

Doğu Karadeniz Bölgesi'nden 864 bin 942 kilogram hamsi ihracatı yapıldı

TRABZON - Türkiye'de 1 Eylül'de başlayan balık av sezonunun ardından 31 Aralık'a kadar geçen sürede Doğu Karadeniz Bölgesi'nden 864 bin 942 kilogramlık hamsi ihracatı gerçekleşirken, bunun karşılığında 3 milyon 457 bin 615 bin dolarlık ihracat geliri sağlandı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Saffet Kalyoncu, balık av sezonunun başlangıcında balık fiyatlarının yüksek olması nedeniyle ihracatın istenilen düzeyde artış göstermemesine rağmen 2018 yılının son aylarında yapılan balık ihracatı ile geçen 2017 yılının aynı döneminde yapılan hamsi ihracatı rakamına hemen hemen ulaşıldığını kaydetti. 2017 yılı 1 Eylül-31 Aralık tarihleri arasında 878 bin 368 kilogram hamsi ihracatına karşılık 3 milyon 499 bin dolarlık ihracat geliri sağlandığını vurgulayan Kalyoncu "Bu rakam 2018 yılının aynı döneminde 864 bin 942 kilogramlık hamsi ihracatı karşılığında 3 milyon 457 bin 615 bin dolarlık ihracat geliri olarak gerçekleşti. İçinde bulunduğumuz aylarda hamsinin bollaşmasına bağlı olarak ihracat sevkiyatları da artmaya başlamış olup, önümüzdeki aylarda hamsi ihracatının işlenmiş ürün olarak daha da artacağı öngörülmektedir. 2018/19 Avlanma sezonunun başladığı tarihten itibaren 31 Aralık 2018 tarihine kadar 20 ülkeye hamsi ihraç edilirken, ilk 5 sırayı Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda ve ABD almıştır" dedi.

Kaynak: İHA