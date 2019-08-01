Doğu Karadeniz Bölgesi ihracatında yüzde 10 artış

Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden bu yılın 9 aylık döneminde 743 milyon 393 bin dolarlık ihracat gerçekleştiği bildirildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, geçen yılın aynı dönemine göre bölgeden yapılan ihracatta yüzde 10 artış yaşandığını belirtti. Kalyoncu "Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerimizden 2019 yılı Ocak-Temmuz döneminde gerçekleşen ihracatın ürün sıralamasında; yüzde 14 oranındaki artış ve 415 milyon 892 bin 66 dolar tutarında ihracatla Fındık ve Mamulleri birinci sırayı, yüzde 66 oranındaki artış ve 94 milyon 168 bin dolar tutarındaki ihracatla madencilik ürünleri ikinci sırayı, yüzde 30 oranındaki düşüşle ve 82 milyon 581 bin dolar tutarındaki ihracatla Yaş Meyve Sebze Ürünleri üçüncü sırayı almaktadır. Bölgemizden 2019 Ocak-Temmuz döneminde 120 farklı ülkeye ihracat yapılmış olup, en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke ise sırasıyla; İtalya, Rusya Federasyonu, Almanya, Çin Halk Cumhuriyeti ve Gürcistan olmuştur. Bu ülkelerden İtalya'ya yönelik ihracatımızda yüzde 109 ve Çin Halk Cumhuriyeti'ne yönelik ihracatımızda ise yüzde 220 gibi büyük oranlı artışlar yaşanmıştır" bilgilerini paylaştı.

Bölge illeri ihracatımızda artış yaşanmasına rağmen, Artvin ili ihracatında yaşanan yüzde 19 oranındaki düşüşün en önemli nedeninin Gürcistan'a yapılan ihracattaki düşüş olduğuna dikkat çeken Kalyoncu "Gürcistan'ın çimento ihracatımıza getirdiği kısıtlama düşüşün önemli nedenlerinden biri olmakla birlikte asıl etken Gürcistan ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında imzalanan ve 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Serbest Ticaret Anlaşması'dır. Bu anlaşma ile Gürcistan ve Çin Halk Cumhuriyeti arasında karşılıklı gümrük tarifeleri sıfırlanmış, bunun bir sonucu olarak da Gürcistan daha önce ülkemizden ithal ettiği birçok üründe düşük fiyat nedeniyle Çin Halk Cumhuriyetine yönelmiş ve bu durum da bölge ihracatımıza olumsuz olarak yansımıştır. Sektör bazında ise başta madencilik ürünleri olmak üzere önde gelen sektörlerde yüksek oranlı artışlar yaşanmasına rağmen, yaş meyve sebze sektöründe Rusya Federasyonu'na yapılan ihracatımızda yaşanan sorunlar nedeniyle düşüş görülmektedir. Küresel piyasalardaki ticaret savaşları ve gerilimlerinin dış ticarette oluşturduğu olumsuz etkiye rağmen, son günlerde ülkemizde piyasaların normale dönmeye başlaması, FED ve Merkez Bankası'nın faiz indirim kararlarının ihracatımıza olumlu olarak yansıyacağını düşünmekteyiz" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA