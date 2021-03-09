Doğu Karadeniz Bölgesi için çığ uyarısı

Doğu Karadeniz Bölgesi'nin yüksek kesimleri için çığ uyarısı yapıldı.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nin yüksek kesimleri için çığ uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Doğu Karadeniz'in yükseklerinde mevcut kar örtüsü üzerine yeni kar yağışları beklendiğinden eğimli ve kalın kar örtüsü olan bölgelerde çığ riskinin arttığının değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, çığ riski nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk