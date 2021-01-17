Doğu Karadeniz bal ihracatından 1 milyon doları aşkın gelir elde etti

Doğu Karadeniz'den 2020'de 1 milyon 285 bin 534 dolarlık bal ihraç edildi.

Doğu Karadeniz'den 2020'de 1 milyon 285 bin 534 dolarlık bal ihraç edildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, bölgeden geçen yıl 399 ton bal ihraç edildiğini söyledi.

Bu ihracattan 1 milyon 285 bin 534 dolar gelir sağlandığını belirten Kalyoncu, "Bölgemizden önceki yıl 5 ülkeye bal ihraç edilirken geçen yıl bu sayı 11'e ulaştı. İhracattaki ülke çeşitliliğimizin pozitif yönde ilerlemesi sevindirici." dedi.

Kalyoncu, bölgeden geçen yıl en fazla balın Almanya'ya satıldığını dile getirerek şöyle devam etti:

"Almanya'ya 2020'de bölgemizden 612 bin 25 dolarlık bal ihraç edildi. Almanya'yı 182 bin 827 dolarla Suudi Arabistan, 178 bin dolarla Avusturya takip etti. Ayrıca önceki yıl ihracat yapılmayan Kuveyt, Umman, Bahreyn, Ürdün, Hollanda ve Kosova'ya da bal satıldı."

Önceki yıla oranla en yüksek artışın Avusturya'ya yapılan bal ihracatında yaşandığına dikkati çeken Kalyoncu, "Bal ihracatından elde ettiğimiz gelir sevindirici. 2021 yılına ihracatta çok daha güzel rakamlarla başlayacağımıza inanıyoruz." dedi.

Kalyoncu, tüketicilerin Kovid-19 sürecinde vücut direncini artırıcı doğal besinlere yöneldiğini belirterek şunları kaydetti:

"Birçok ülkede markalı ve kaliteli bal ve bal ürünlerine talep arttı ve önümüzdeki dönemde de bu durumun ihracatımıza olumlu yansıyacağını düşünüyoruz. Bu durumdan firmalarımızın istifade edebilmesi için özelikle kalite, ambalaj ve markalı ürün geliştirilmesine önem vermeleri gerekiyor. Ayrıca yeni inovatif ürünler geliştirerek bu dönemde tüketici kitlesinin önem verdiği bal karışımlı ürünlere ağırlık vermeleri, bal ihracatımızın daha üst noktalara ulaşmasına önemli katkı sağlayacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meltem Yılmaz Karakurum