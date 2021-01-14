Doğu Karadeniz, Akdeniz ve Ege Denizi için fırtına uyarısı
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Doğu Karadeniz, Akdeniz ve Ege Denizi için fırtına uyarısı

14.01.2021 15:17 | Son Güncelleme: 14.01.2021 15:21
Doğu Karadeniz, Akdeniz ve Ege Denizi için fırtına uyarısı

Doğu Karadeniz, Akdeniz ve Ege Denizi'nde yarın fırtına bekleniyor.

Doğu Karadeniz, Akdeniz ve Ege Denizi'nde yarın fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın öğle saatlerine kadar Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına öngörülüyor.

Ege Denizi'nde de yarın öğle saatlerine kadar, kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu, güneyinde batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına olacağı tahmin ediliyor.

Akdeniz'de ise öğle ile akşam saatleri arasında, batı ve güneybatı yönlerde 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran

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