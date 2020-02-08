Doğu kar ve tipiye teslim

08.02.2020 10:45 | Son Güncelleme: 08.02.2020 10:45

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.



Kar ve tipi nedeniyle bölgede çok sayıda köy yolu ulaşıma kapanırken, Erzurum'un çevre illerle olan ulaşımı da güçlükle yapılabiliyor. Erzurum-Bingöl, Erzurum-Bayburt, Erzurum-Ağrı ve Erzurum-Artvin karayolunda tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor. Çat, Kop Geçidi, Yayla geçidinde trafik ekipleri sürücüleri zincir takmaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.



Zaman zaman etkilisi artıran kar yağış ve tipi kent merkezinde de yaşamı olumsuz olarak etkilemeye devam ediyor.



Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nce yapılan uyarıda yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu; aralıklı kar yağışlı, Iğdır çevresi aralıklı karla karışık yağmur ve öğle saatlerinde yağmurlu geçeceğinin beklendiği belirtildi.



Uyarıda rüzgarın Güneyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli(40-70 km/sa.) ve fırtına (70-100 km/sa.) şeklinde esmesinin beklendiği kaydedildi.



Bölge genelinde rüzgarın kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde (70-100 km/sa.) esmesi beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, tipi, çatı uçması, direklerin devrilmesi, soba gazı zehirlenmesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği açıklandı.



Meteoroloji Müdürlüğü'nce yapılan uyarıda ayrıca bölge genelinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı vatandaşların ve yetkililerin tedbirli olmaları istendi.



Kar yağışı ve tipinin etkili olduğu bölgede dün gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum, Kars ve Ardahan'da eksi 19, Ağrı'da eksi 15, Erzincan'da eksi 12, Iğdır'da eksi 5 olarak kaydedildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA