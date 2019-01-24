Doğu İlleri İçin Kar Yağışı Uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, gece saatlerinden itibaren Hakkari, Bitlis, Muş ve Van'ın güney ilçelerinde kar yağışı beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren Hakkari, Bitlis, Muş ve Van'ın güney ilçelerinin kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtilerek, "Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği beklenmektedir. Bu gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar; Van'da eksi 5, Bitlis'te eksi 10, Hakkari'de eksi 9 ve Muş'ta eksi 6 derece olarak ölçülmüştür. Günün en yüksek sıcaklıkları ise Van'da 3, Bitlis'te eksi 1, Muş'ta 2 ve Hakkari'de 0 derece olması beklenmektedir. Bölgemiz genelinde buzlanma olayı ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi. - VAN

Kaynak: İHA