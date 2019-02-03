Doğu İlleri İçin Buzlanma ve Çığ Uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, doğu illeri için çığ ve buzlanma uyarısı yaptı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceğinin tahmin edildiği belirtilerek, "Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; genellikle güneyli yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bu gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar; Muş'ta eksi 11, Van'da eksi 7, Bitlis'te eksi 11 ve Hakkari'de eksi 5 derece olarak ölçülmüştür. Günün beklenen en yüksek sıcaklıkları ise Van'da 2, Bitlis'te eksi 1, Muş'ta 0 ve Hakkari'de 1 derece olması beklenmektedir. Bölgemiz genelinde buzlanma olayı ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi. - VAN

Kaynak: İHA