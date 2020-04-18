Doğu Hristiyanları, Kudüs'te Kovid-19 gölgesinde "Kutsal Cumartesi" etkinliği düzenledi İşgal atındaki Kudüs'teki Ortodoks Hristiyanlar, "Hazreti İsa'nın yeniden dirileceğine" inandıkları "Kutsal Cumartesi" gününü, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) gölgesinde kutladı.

İşgal atındaki Kudüs'teki Ortodoks Hristiyanlar, "Hazreti İsa'nın yeniden dirileceğine" inandıkları "Kutsal Cumartesi" gününü, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) gölgesinde kutladı.

Her yıl kentteki tüm Doğu Ortodoks Kiliselerinde akşam saatlerinde yapılan etkinlikler, bu yıl sadece Kıyamet Kilisesi'ndeki ayinle sınırlı kaldı.

Salgın nedeniyle alınan tedbirler kapsamında halkın katılmadığı ayine, sadece sınırlı sayıda Ortodoks Hristiyan din adamı iştirak etti.

Kilise içinde düzenlenen ayin ve diğer etkinlikler, Hristiyanların evlerinden takip edebilmesi için internetten yayınlandı.

Gregoryan takvimini esas alan Katolik Hristiyanlar da geçen hafta Kutsal Cumartesi ayinini düzenlemişti.

Hristiyanlarca "Paskalya Arifesi" olarak da isimlendirilen Kutsal Cumartesi, "Diriliş Bayramı" olarak da bilinen ve "Hazreti İsa'nın çarmıha gerildikten sonra yeniden dirilişi" inanışını ifade eden Paskalya Bayramı öncesinde kutlanıyor.

Kaynak: AA